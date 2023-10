Nel carrellino della spesa 12 chili di hashish

Teneva oltre 12 chili di hashish, già suddivisi in panetti avvolti nel cellophane, in un carrellino porta spesa appoggiato sul sedile posteriore dell’auto. I carabinieri hanno arrestato un 38enne marocchino incensurato. La droga è stata scoperta nel corso di un normale controllo predisposto dai Carabinieri a Brugherio. Ad insospettire i militari il fatto che l’uomo avrebbe sviato il posto di blocco premendo il piede sull’acceleratore. Dopo un breve inseguimento, il marocchino è stato bloccato e nella perquisizione del veicolo i militari hanno trovato la droga. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice ha rimesso il 38enne in libertà con il divieto di dimora a Monza.

S.T.