Monza, 22 luglio 2020 - "In Lombardia la ‘ndrangheta mantiene una posizione di preminenza sul territorio, espressa attraverso la presenza di 25 Locali… ". È quanto emerge dalla relazione della Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre del 2019. Cinque le Locali nel nostro territorio: a Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate. Per "un nemico sempre subdolo e protervo… con la tendenza ad operare sotto traccia e in modo silente, evitando azioni eclatanti. Le mafie rivolgono le proprie attenzioni verso ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite". Con un avvertimento: "L’attuale grave crisi sanitaria si presenta per le organizzazioni criminali come una “opportunità” per ampliare i propri affari, a partire dai settori economici già da tempo infiltrati, per estendersi anche a nuove tipologie di attività". La ‘ndrangheta si serve della Brianza, territorio su cui possiede un certo controllo, come rifugio.

"Evento sintomatico del carattere pervasivo della ‘ndrangheta sul territorio - fa notare la Dia - è costituito dalla circostanza che ha visto il 27 novembre 2019, il rintraccio e l’arresto", da parte dei carabinieri, presso l’abitazione di alcuni parenti a Seveso, di un personaggio originario di Vibo Valentia, raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dalla DDA di Catanzaro, in quanto indiziato di omicidio doloso e tentato omicidio avvenuto mesi prima Piscopio di Vibo Valentia (6 colpi di arma da fuoco esplosi contro l’auto condotta da un altro ’ndranghetista Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Il 12 luglio 2019, nel Reggino, viene eseguita la confisca di 26 beni immobili, una impresa edile, tre quote societarie e 19 disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 6,8 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore edile affiliato alla cosca Rugolino. Un personaggio che aveva avuto legami anche con la Brianza, visto che nel 2014 assieme ad altri 39 soggetti era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Tibet”. Quella della banca abusiva creata dalle cosche in Brianza. "Era emerso che l’imprenditore agiva quale rappresentante e collettore di risorse economiche di cosche operative sul territorio di Reggio Calabria, coinvolte nelle lucrose attività delittuose a sfondo finanziario gestite in Lombardia e, segnatamente nel locale di Desio, quale finanziatore, soprattutto di natura usuraia". Il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti si conferma il principale canale di arricchimento.

Ma la droga non è ovviamente appannaggio soltanto della ‘ndrangheta. Con l’operazione “The Wall” del 17 ottobre 2019, polizia e carabinieri, nelle province di Milano, Savona e anche Monza e Brianza, hanno arrestato quattro italiani e indagati altri due per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Importvano hascisc su uno yacht battente bandiera olandese. Tra i componenti del sodalizio figurano due skipper. Uno dei quali colpito da un decreto di sequestro di beni – fra cui 11 immobili, 3 auto, e conti correnti pe r 1,5 milioni di euro - eseguito in diverse province. E fra queste ancora una volta c’era proprio quella provincia di Monza.

Non è impossibile trovare traccia anche di altre consorterie criminali in Brianza. Come testimonia un episodio accaduto il 21 ottobre 2019, quando a Vimercate viene arrestato un uomo nell’ambito di un’operazione contro la Sacra Corona Unita, criminalità di origine pugliese, prevalentemente attiva nel traffico di stupefacenti, armi e reati contro il patrimonio.

Il vimercatese era ricercato perché doveva scontare una condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti, con l’accusa di essere il referente lombardo di un sodalizio criminale contiguo alla criminalità organizzata foggiana per l’approvvigionamento di grossi quantitativi di stupefacente.

Non manca neppure la criminalità straniera. In particolare secondo la Dia "si conferma la tendenza della criminalità albanese alla commissione di reati di tipo predatorio, quali furti e rapine. Il fenomeno è caratterizzato dall’operatività di bande criminali che agiscono depredando abitazioni, ville, centri commerciali, bancomat ed uffici postali, anche con metodi violenti e talvolta con la cooperazione di pregiudicati italiani e di altre nazionalità". E si cita un’operazione del 27 luglio 2019 (“Case Sicure”), in cui "i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 17 albanesi indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio, furto in abitazione, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. I fermati, pregiudicati e senza fissa dimora, appartenevano a 3 distinti gruppi criminali, e sono ritenuti gli autori di 57 furti commessi nelle province di Milano, Brescia, Como, Cremona, Lecco e Varese".

E, ovviamente, Monza e Brianza.