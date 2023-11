Monza accende il Natale: pista di ghiaccio e trampolieri, magia per tutti

Monza - La città ha acceso le luci di Natale. Il sindaco Paolo Pilotto ha tagliato il simbolico nastro in piazza Carducci, dentro l’ormai iconico Villaggio di Natale che ogni anno abita la città, mentre formicai di visitatori avevano già colonizzato le bancarelle.

"Sarà un Natale che per circa 40 giorni verrà guidato dalla parola “insieme“ – ha detto aprendo il suo discorso – Abbiamo cercato di proporre un programma ricco che coinvolga tutti nel valorizzare e rendere più intense le relazioni". A partire dalla rassegna di ieri, che dal Villaggio di Natale si è spostata in altri snodi del centro, con lo spettacolo su ghiaccio in largo IV novembre e la suggestiva parata di trampolieri luminosi che hanno terminato il loro viaggio in piazza Duomo. Per i bambini sono già attivi i trenini che partono da piazza Trento e Trieste e da largo Mazzini e una serie di altri eventi li vedrà come principali destinatari, come ricordato dall’assessora alla Cultura Arianna Bettin.

"Tanto del nostro programma è pensato per i più piccoli, cercando di coinvolgere anche le periferie – ha spiegato l’assessora – Ci saranno eventi per loro a Cederna, San Giuseppe e San Biagio-Cazzaniga. Anche i concerti che ogni weekend si suoneranno all’Arengario, che culmineranno il 23 dicembre con l’esibizione del Coro Gospel che fa parte del tour di Zucchero, saranno preceduti da attività dedicate a loro. In Villa Reale poi – ha concluso – il 20 dicembre ci sarà un bellissimo concerto di musica barocca del ‘500 e ‘600, mentre subito dopo il Natale si trasformerà nella casa di Peter Pan, pronta ad accogliere l’entusiasmo dei bambini".

Ad evidenziarsi quest’anno, come accennato da Bettin, è una proposta significativa nei quartieri, grazie anche alla collaborazione di Confcommercio. Il 13 dicembre nella piazzetta di via Cederna si esibirà il Mago di Natale, il 15 ci sarà un piccolo villaggio di Natale al parchetto di via Debussy, il 20 ci sarà il Christmas bubble show in via Marche, e poi le casette di Babbo Natale, ravvivate da animazioni natalizie, abiteranno gli spazi di varie zone della città: a San Rocco in via D’Annunzio, a Sant’Albino in piazza Pertini, a San Donato in piazza Bonatti, e a Cazzaniga in via Paganini. Nelle casette di Babbo Natale è possibile timbrare la letterina per ritirare un dono dolce il 23 dicembre in piazza Carducci.