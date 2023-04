Nasce la rete per bambini e famiglie

Sta per costituirsi il primo Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) dell’Ambito di Desio, un organismo che, come indicato dal documento “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di Regione Lombardia, sarà stabile nel tempo e riunirà i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia sul territorio. Il CPT dell’Ambito di Desio raggrupperà i servizi di sette Comuni (Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) per un totale di 80 servizi coinvolti. Il primo incontro del CPT, che darà avvio al confronto sulle esperienze già attuate e alla programmazione di interventi di rete per i bambini e le famiglie del territorio, si è svolto a Desio, individuata dalla Regione come capofila con maggior popolazione 06 anni. "Riserviamo grande attenzione alle scuole e ai servizi educativi per questa fascia d’età perché i bambini costituiscono il nostro futuro - dichiara l’assessore ai Servizi per l’infanzia Andrea Civiero - Il CPT ci consentirà di arricchire e migliorare l’offerta educativo-scolastica, favorendo l’interscambio tra Comuni e servizi 0-6 dell’Ambito delle buone pratiche.

Stiamo costruendo una struttura tecnica per dare il via a una nuova coesione e alle sinergie indispensabili, per elaborare al meglio l’offerta integrata di servizi".

Ale.Cri.