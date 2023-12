Nasce il made in Lentate. Marchio da esportazione

Un luogo per vivere bene e in cui trovare risposte a molte aspettative di studio, di lavoro, di cultura e di svago: è questa l’immagine che si cercherà di trasmettere con il nuovo brand di Lentate sul Seveso. Non solo un marchio, ma un processo di consapevolezza che deve coinvolgere diverse realtà. Per questo nella sede del Museo civico di Lentate si sono riuniti rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, dell’Istituto Comprensivo, delle associazioni locali, della Scuola del legno-arredo, agenzie immobiliari, insieme alla giunta comunale per fare il punto sul progetto avviato qualche mese fa e affidato allo Studio Borromeo De Silva, per realizzare una campagna di marketing territoriale a partire da un nuovo “marchio“ identificativo, da applicare successivamente anche allo sviluppo di un nuovo portale che racconterà Lentate nelle sue diverse sfaccettature: Vivere Lentate, Studiare a Lentate, Lavorare a Lentate, Investire a Lentate.

"È un percorso importante che abbiamo affidato a degli specialisti ma per il quale ci interessa raccogliere delle idee tra i protagonisti, come è avvenuto l’altra mattina", le parole della sindaca Laura Ferrari, la prima a credere moltissimo in questo progetto nel quale sono stati investiti circa 85.000 euro. "Vogliamo valorizzare l’identità del territorio, a partire dalla costruzione di un senso di comunità – continua Ferrari –. Ho portato spesso l’esempio del Comune di Bra, che ha legato il suo nome all’Università delle Scienze Gastronomiche. Nel nostro caso il legame sarà con il mondo del design, del legno e dell’arredo, puntando sulle attività produttive e sulla scuola d’eccellenza". Nell’incontro dell’altra mattina sono state presentate le prime due bozze del marchio, che vanno dalla sigla stilizzata LSS di colore blu ad una “L“ che diventa cuore: "Valuteremo la possibilità di una sintesi tra le due idee, ma poi sarà importante stabilire dove e quando utilizzare questo marchio che naturalmente dovrà iniziare a girare il più possibile". L’obiettivo è arrivare alla prossima primavera con il marchio definitivo e il portale già disponibile online. Per attrarre investimenti.