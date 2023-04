Naike, reginetta a quattro zampe Tra uomo e animali basta lo sguardo

di Barbara Calderola

Il muso nella neve, un classico per la dolcissima Naike, l’husky che ha conquistato la giuria del concorso fotografico bandito dal Comune per raccontare il rapporto con i propri amici a quattro zampe. Un successo senza precedenti, più di 100 le opere consegnate alla redazione dell’informatore municipale attraverso il quale, a ottobre, era stato lanciato il contest. Lei, la reginetta, e il suo proprietario Andrea D’Alessio, saranno premiati sabato alle 10.30 in biblioteca. A insignirli, il sindaco Lisa Mandelli e il consigliere delegato al Benessere animale Alessio Penati. "L’iniziativa ha avuto il merito di far riflettere su un tema sentito, il rapporto fra cane e proprietari – dicono –, un argomento che coinvolge tutti, istituzioni comprese, come testimonia il nostro regolamento sui pet che ha visto la luce nel 2021". Il documento contiene le regole per valorizzare il legame speciale con Fido, ma l’amministrazione ha spaziato inserendo nelle norme di tutela la fauna in generale.

La gara è una delle iniziative che aggiunge un mattone al cammino di sensibilizzazione avviato con il decalogo e ha avuto un riscontro così importante che le immagini in lizza saranno messe in mostra. Dopodomani tutti potranno ammirarle nell’allestimento curato dallo stesso polo culturale. "Sarà possibile fermarsi in piazza Pertini per cercare, fra le tante foto affisse, anche quella del proprio inseparabile compagno di vita", ancora gli organizzatori. Alla luce della forte partecipazione all’iniziativa, tutti gli scatti saranno pubblicati in una galleria sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Usmate Velate. E per alcune settimane resteranno esposte sulle vetrate della biblioteca. A D’Alessio sarà donata una stampa professionale della foto che ritrae la sua Naike, che verrà pubblicata anche sul prossimo numero del notiziario comunale.

"L’immagine racconta una storia attraverso lo sguardo dell’husky. Lo scatto cattura l’attimo in cui il cane condivide la propria beatitudine nella neve con il proprio umano. Un rapporto, quello tra noi e gli animali, che ha radici profonde e non può non passare attraverso il ruolo che ha la natura nella nostra vita", recita la motivazione del premio.