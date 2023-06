Murale per dare voce ai ragazzi Con colori e teatro si diventa grandi

di Fabio Luongo

Saranno graffitari e attori per una parte dell’estate, per imparare a dar voce in modo creativo ai loro pensieri e alle loro emozioni e diventare così protagonisti del territorio. La Brianza guarda ai giovani e lo fa con una serie di iniziative che chiameranno in causa i ragazzi di una buona fetta della provincia. Grazie al progetto “STArt - Sport, Teatro e Arte” i giovani brianzoli dai 15 ai 34 anni verranno coinvolti in due opere collettive di street art, che saranno prima chiamati a ideare e poi a realizzare concretamente, sotto la guida di writer esperti. A Lissone già oggi entrerà nel vivo l’iniziativa “Beyond the Walls Street Art Lab”, con un corso-laboratorio che insegnerà a creare un grande murale: da stamattina gli educatori di Spazio Giovani condurranno a conoscere, in 4 incontri, le tecniche necessarie e a progettare in modo partecipato l’opera. Il murale sarà poi realizzato il 4 e 5 luglio direttamente dai ragazzi col supporto dell’artista e illustratore Luogo Comune su una delle pareti esterne del centro civico Cubotto di via Lando Conti. Partecipare al laboratorio avrà, per gli studenti delle superiori, un’attrattiva in più: l’esperienza potrà essere riconosciuta dalle scuole come attività Pcto-Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. La stessa operazione di coinvolgimento dei giovani in un laboratorio artistico che contribuirà a riqualificare uno spazio urbano si terrà pure a Besana: anche qui si svolgeranno i corsi di “Beyond the Walls Street Art”, con la cooperativa Il Mondo di Emma che martedì presenterà in sala consiliare l’iniziativa. Lo schema sarà simile: dopo un paio di incontri formativi a inizio luglio, in 8 pomeriggi sino alla fine del mese i ragazzi disegneranno un murale su una parete dell’area coperta del parcheggio della palestra Monti. Entrambe le attività fanno parte del progetto “STArt”, coordinato dal Comune di Lissone e promosso insieme all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Carate, ai Comuni di Besana, Carate, Macherio, Triuggio e Vedano, all’Istituto superiore Giuseppe Meroni, all’Us Atletica Vedano e alle associazioni lissonesi Live e Teatro dell’Elica. Proprio il Teatro dell’Elica condurrà un’altra iniziativa del progetto: il corso gratuito estivo di avvicinamento al teatro battezzato “Teatrando”, che si terrà da lunedì 26 per una settimana nella sede dell’associazione in via San Martino, per insegnare ai ragazzi, in modo divertente, competenze utili nella vita quotidiana e aiutarli nella scoperta di sé. Intanto la Giunta lissonese ha avviato ufficialmente nei giorni scorsi anche l’iter per arrivare a costituire in città, attraverso un percorso condiviso e partecipato, un "organismo di rappresentanza e ascolto dei giovani" che abitano il territorio, una sorta di consulta che servirà a raccogliere le proposte dei ragazzi e a mettere meglio in comunicazione i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Tale organismo, spiegano dall’Amministrazione, una volta attivato avrà "una funzione consultiva e propositiva", per ideare e promuovere interventi per i ragazzi e con i ragazzi di Lissone.