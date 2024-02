Muggiò, auto rubata e 5mila euro in monete: 19enne scoperto e denunciato dopo lo schianto contro una casa

Muggiò (Monza), 8 febbraio 2024 – Sono stati i Carabinieri della Stazione di Muggiò a denunciare in stato di libertà un diciannovenne residente nella Provincia di Pavia. Il giovane è stato fermato e successivamente ritenuto perseguibile per il reato di ricettazione.

L’indagine era partita da un intervento messo in atto la sera del 5 febbraio scorso, quando al 112 è stata comunicata la presenza di un’autovettura Volkswagen Golf che, dopo aver effettuato alcune manovre sconsiderate per le vie del paese, aveva concluso la sua corsa contro la staccionata di una casa.

L’ intervento di una pattuglia dei carabinieri di Muggiò che era in servizio di controllo del territorio ha permesso ai militari di fermare il guidatore del mezzo mentre si stava allontanando a piedi dal luogo del caso.

Dai successivi accertamenti, è affiorato che l’autovettura era stata rubata all’inizio del mese di gennaio a Modena. Nel portabagagli, sono stati recuperati e confiscati strumenti da scasso e decine di sacchetti contenenti monete di vario taglio, per un valore complessivo di quasi 5mila euro. Il mezzo di trasporto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Sono ancora in atto in corso le ricerche per capire da dove arriva il denaro che, date le circostanze, si presuppone essere illegale.