Mozione Pd rinviata: è polemica

Da una parte il Pd che accusa la maggioranza di sottrarsi al confronto sulla vicenda dello spostamento, rinviato, del Martin Luther King. Dall’altra la stessa maggioranza che dichiara di aver scelto responsabilmente di non alimentare tensioni strumentali. Accade tutto in Consiglio Comunale, dove è stata rinviata la mozione del Pd che voleva proporre una soluzione alla situazione precaria della succursale della scuola superiore. "Una brutta pagina per la democrazia muggiorese – tuonano dal Pd –. La destra ha scelto di votare il rinvio e non discuterne. Abbiamo presentato questa mozione con uno spirito costruttivo, ma ora siamo molto delusi. Mentre famiglie, studenti e insegnanti aspettano risposte, la Giunta Messina scappa dal confronto senza dare spiegazioni", il commento di Riccardo Sala, segretario e capogruppo del Pd. E ancora: "Il testo della mozione era a disposizione da almeno tre settimane. C’era tutto il tempo per leggerlo, riflettere e, se necessario, proporre modifiche. Le uniche proposte di modifica sono arrivate dallo stesso Pd, per aggiornare con senso di responsabilità la proposta all’evoluzione della situazione. La maggioranza, invece, ha preferito stare in silenzio e rinviare". Dal canto suo la maggioranza spiega: "Abbiamo deciso di non procedere alla discussione di due mozioni presentate dal Pd, in quanto il clima venutosi a creare non avrebbe prodotto un dibattito serio, costruttivo e volto alla risoluzione possibile di qualsiasi proposta. La scelta di rimandare i due punti all’ordine del giorno non è stata dettata da logiche impositive, ma da una visione politica chiara: le mozioni meritano attenzione, studio e confronto e non possono diventare terreno di provocazione".

Veronica Todaro