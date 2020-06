Cornate d'Adda (Monza), 21 giugno 2020 - È stato trovato questa mattina il corpo dell'uomo di 47 anni, che ieri si era gettato nel fiume Adda per salvare la figlia di 9 anni e poi scomparso tra i flutti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, assieme ai sommozzatori di Milano, lo hanno individuato a Trezzo sull'Adda (Milano), a circa due chilometri di distanza dal luogo della tragedia. Si tratta di A.B., barista.

Salva la piccola di 9 anni grazie al gesto di eroismo di un pescatore di origini romene che si è buttato nel tentativo di strapparli entrambi a morte certa. Con il papà, purtroppo, non ci è riuscito. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Cornate d’Adda, in Brianza. L’uomo e la piccola erano su un isolotto, di fronte alla Centrale Edison, collegato alla riva da un ponticello, quando la ragazzina è caduta in acqua. Il padre non ci ha pensato due volte e si è tuffato ritrovandosi però subito in difficoltà. Una sequenza durata una manciata di secondi, sufficienti per spingere il pescatore all’azione. Con uno sforzo immane ha riguadagnato la riva con la bimba in braccio, una gioia a metà per lui che ha tentato in tutti i modi di riacciuffare anche il genitore. Oggi il tragico epilogo delle ricerche.