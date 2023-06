Morte di Berlusconi: la Brianza ricorda un "uomo di grande generosità

"Lavorava anche la notte. Ho conosciuto Berlusconi molti anni fa, quando era ancora all’inizio della sua impresa televisiva, e tanti di coloro che collaboravano con lui mi hanno raccontato di quando arrivava a controllare le cassette anche alle 2 di notte".

È un ricordo di Giovanni Caimi (nella foto), presidente della sede di Monza di Assolombarda, raccontato ieri mattina quando nel corso dell’evento di presentazione del rapporto “Monza e Brianza 2050“ è arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi.

"Non c’era ancora Canale 5 e le sue tv funzionavano con le cassette – ha detto Caimi – con spettacoli che venivano trasmessi riproducendo delle cassette ad ogni ora. Berlusconi era un vulcano, attentissimo a tutto, e in quei periodi arrivava anche in piena notte nella sede dove venivano cambiate le cassette. E interveniva anche se c’era un pezzo di carta per terra. Era un uomo che non si fermava mai e per noi un brianzolo d’adozione per le sue tante attività sul territorio".

L’incontro di ieri nella sede monzese di Assolombarda con presenti i rappresentanti del mondo istituzionale ed imprenditoriale della Brianza si è fermato per ricordare l’ex premier e tributargli un momento di raccoglimento. "Provo una grande tristezza – ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda –. Ricordo soprattutto un uomo di grande generosità. Al di là di ogni considerazione riguardo a una personalità come la sua, nessuno può smentire la generosità che Silvio Berlusconi ha avuto verso il suo territorio, le persone che ha incontrato e le attività che ha fatto. E poi anche nei momenti di difficoltà ha sempre guardato al futuro con ottimismo e voglia di migliorare le cose. Ci lascia un esempio di coraggio, un uomo che ha avuto la forza di cambiare tutti i settori a cui si è dedicato, dall’immobiliare, alla televisione, al calcio e poi anche la politica. Al di là dei giudizi diversi, ci lascia un grande uomo".

Martino Agostoni