MONZA: Vede gli agenti, scappa di corsa: Espulso pregiudicato di mestiere

Uno, era stato appena scarcerato. L’altro ha tentato di fuggire alla vista della polizia. Entrambi erano specializzati in furti e rapine. Ora verranno espulsi. Venerdì il Questore Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento al Cpr di Bari di due stranieri extracomunitari irregolari sul territorio. Il primo, un ecuadoriano di 26 anni, era stato scarcerato dopo aver scontato 7 anni di reclusione per rapine e furti in abitazione, commessi prevalentemente a Milano. In una di queste, era stato sorpreso all’interno dell’appartamento da parte dei proprietari e non aveva esitato a colpirli con un piede di porco. Mentre tentava di allontanarsi a bordo di un’auto, per la forte velocità era però finito contro un muro e gli agenti della polizia di Stato erano riusciti a bloccarlo recuperando la refurtiva.

Il cittadino marocchino, 20enne, alla vista di una pattuglia della Squadra Volante in piazza Duomo a Monza, insieme ad altri giovani aveva tentato di fuggire. Dopo una lunga rincorsa per le vie cittadine, gli agenti erano però riusciti a bloccarlo. Il marocchino aveva raccontato di non avere documenti e di vivere in Italia da ormai 12 anni da irregolare. In Italia, si era dedicato alla commissione di reati violenti e contro il patrimonio quali rapina, ricettazione e l’utilizzo indebito di carte di credito rubate, oltre a reati inerenti al porto di armi. In particolare, il soggetto si era reso recentemente autore di una rapina perché, dopo aver colpito un ragazzo con un calcio, gli aveva sottratto la giacca con all’interno un telefono cellulare, 100 euro in contanti e le carte di credito. Sotto un falso nome, il giovane nel 2021 si era reso anche responsabile di un furto in un supermercato.

Da ultimo, lo scorso maggio, era stato arrestato per danneggiamento aggravato.

Dario Crippa