Monza, trova due ordigni nella cantina del nonno e va in questura

Monza, 5 luglio 2023 – Ha trovato due ordigni bellici, della lunghezza di 24 e 26 centimetri, nella cantina di casa del nonno, a Monza, li ha fotografati e si è recata presso l’ufficio licenze e armi della questura brianzola. E’ successo ieri mattina, intorno alle 12. Immediatamente i poliziotti hanno contattato la squadra artificieri di Milano e inviato le foto degli ordigni. Gli esperti hanno confermato che si trattava di proiettili di artiglieria risalenti, presumibilmente, alla Prima Guerra Mondiale, in cattivo stato di conservazione, completi di spoletta e di tutte le loro parti, rispettivamente calibro 75 e 70.

Un equipaggio della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è quindi intervenuto presso l’abitazione, dov’è stata predisposta la delimitazione del luogo per mettere in sicurezza anche l’area circostante. Infine è stato richiesto l’intervento del Nucleo artificieri della questura di Milano, che ha provveduto alla rimozione degli ordigni e alla successiva distruzione. Le operazioni, terminate alle 13.20, non hanno recato disagi ai residenti della zona.