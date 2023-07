Monza, Quarantamila Metalmeccanici si preparano a Scioperare

I quarantamila metalmeccanici brianzoli si preparano a far sentire la loro voce. Domani le tute blu sciopereranno per quattro ore. L’obiettivo è "rimettere il lavoro al centro in un’area che raggruppa imprese in settori strategici per il Paese – spiega Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza –. Puntiamo sul rilancio industriale, sull’occupazione, sugli investimenti per la transizione sostenibile e la soluzione delle tante crisi aperte. Sono queste le motivazioni che ci hanno portato insieme a Fim e Uilm all’iniziativa". "Le nostre aziende – continua il sindacalista – sono nella microelettronica, nell’automotive, nell’elettrodomestico e per valorizzare questo patrimonio chiediamo che ci siano politiche industriali e finanziamenti pubblici e privati. Abbiamo necessità che si aprano tavoli di confronto per definire piani di sviluppo dei vari comparti". Ci sono i chip e le memorie con i timori per Micron e quelli per la vertenza Fimer che va avanti da 2 anni nonostante operi in un campo in forte espansione come il fotovoltaico. E poi c’è "il futuro di Candy da mettere a fuoco".

Problemi contingenti e di prospettiva "sui quali il Governo è assente". "Eppure – ancora il segretario – sono partite decisive per il futuro di migliaia di famiglie, della Brianza e del Paese. L’ambito dell’auto è l’emblema della situazione: è in atto una rivoluzione che porterà all’elettrico. Se non si gestisce, il rischio è la dismissione di aziende in Italia a favore di chi, all’estero, sta investendo di più". I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura alle 15.

Bar.Cal.