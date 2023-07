Monza, Nuovi Lavori per Reggere la Concorrenza Internazionale

Dopo asfalto e sottopassi, l’autodromo punta a nuovi lavori per reggere la concorrenza dei circuiti di nuove generazione sparsi nel resto del mondo. Nei piani di Aci c’è la realizzazione di un piano in più per la palazzina dei box in modo da aumentare la metratura vip del Paddock Club e rendere più scenografico l’impatto estetico del parallelepipedo sdraiato lungo il rettilineo di partenza, ipotizzando anche verde e pannelli fotovoltaici. In previsione anche nuove tribune per mandare in pensione le vecchie strutture in tubi Innocenti, ’arredandole’ con aree hospitality e servizi igienici.

M.Galv.