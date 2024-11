Monza, morto a 95 anni lo storico ambulante del mercato Pietro Versi

Monza – Pietro Versi, storico ambulante del centro di Monza, è morto all’età di 95 anni. Per oltre mezzo secolo, la sua bancarella è stata un punto di riferimento al mercato ambulante di Monza.

Nei suoi infiniti spostamenti, in centro soprattutto, la bancarelle di biancheria intima del commerciante era un punto di sicurezza, portato avanti dalla figlia Paola, che porta ancora con successo avanti la tradizione di famiglia. Soprattutto, per i suoi colleghi ambulanti, Pietro Versi è stato per decenni il punto di riferimento numero uno, il portavoce dell’Unione Commercianti, sempre avanti e indietro tra gli uffici comunali e non di rado persino dal parlamentino cittadino, sempre pronto a ‘battagliare’ con almeno quattro sindaci diversi, per difendere i diritti degli ambulanti.