Monza, marito violento perseguita la moglie: allontanato da casa

Dopo la segnalazione di furti a Pesaro, sono state inviate pattuglie della Squadra mobile

Monza, 2 marzo 2023​ – Aveva montato un Gps sulla sua vettura in modo da rintracciarla quando andava a ballare. E i figli l'avevano avvisata per avvertirla che l'uomo la aspettava a casa con un bastone.



​

Il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, ha accolto la proposta avanzata nel gennaio scorso dal Questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, e ha disposto la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di un anno nei confronti di un cittadino italiano di 54 anni, monzese, responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, provvedimento eseguito l'altro giorno dagli agenti di polizia.



Il Collegio giudicante ha ritenuto la pericolosità sociale dell’uomo concreta e attuale, caratterizzata, in particolare nell’ultimo anno, da condotte indicative di una “spirale ossessivo persecutoria” che ha raggiunto la sua massima intensità con l’approssimarsi del divorzio con la moglie, cinquantaquattrenne italiana residente a Monza.



L’uomo aveva posto in essere in modo continuo e ossessivo insulti, intimidazioni e pedinamenti, costringendo la donna a lasciare l’abitazione, a rinunciare alla propria vita sociale e a nascondersi per un periodo da un’amica. Tra i tanti episodi persecutori e vessatori evidenziati in sede di denuncia, la donna ha raccontato che, come appreso dai figli, l’ex marito aveva acquisito un Gps verosimilmente apposto sulla sua vettura, tanto che era riuscito a rintracciarla in un locale dove era andata a ballare in compagnia di amiche senza che nessuno gli avesse riferito dove lei si trovasse, presentandosi sul posto, afferrandola violentemente per un braccio e interrompendo la lezione con il maestro di ballo.



Particolarmente allarmante è risultato poi un episodio in cui i figli hanno avvisato la madre, che era uscita con delle amiche, di non far rientro a casa perché avevano visto il padre attenderla nell’atrio armato di bastone.



Le conseguenti indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza - corroborate dalle testimonianze raccolte dai figli della coppia e dalle amiche, che hanno confermato i maltrattamenti e, soprattutto, i crescenti tentativi dell’uomo di isolare la moglie, impedendole di avere amici e frequentare altre persone - hanno portato nell’ottobre scorso il Gip del Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a disporre la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di dimora a Monza e monitoraggio tramite braccialetto elettronico.



Dopo pochi giorni, però, le Volanti della Questura sono state costrette a intervenire in almeno due diverse occasioni in cui il sistema di monitoraggio dell’uomo l’ha segnalato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, con conseguente aggravamento della misura cautelare da parte del Gip di Monza che ne ha disposto la detenzione in carcere, poi nuovamente attenuata in divieto di avvicinamento alla persona offesa.



Il recente epilogo è quindi quello con cui i Giudici della Prevenzione del Tribunale di Milano, a seguito dell’attività istruttoria proposta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Monza, hanno ritenuto tuttora sussistente un elevato pericolo che l’uomo commetta ulteriori atti minatori o persecutori nei confronti della ex moglie e, al fine di assicurare un costante controllo del soggetto e garantire l’incolumità fisica e psichica della persona offesa, di altri familiari e di terzi eventualmente coinvolti nelle sue relazioni, hanno disposto che resti in casa dalle 22 alle 7 e non si avvicini ad una distanza di almeno 200 metri dalla ex moglie, proibendogli di frequentare i luoghi da lei normalmente frequentati.