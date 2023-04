Monza, mamma e figlio compagni di classe. E lui le dà ripetizioni di matematica

Monza – Quando madre e figlio frequentano la stessa scuola, il piccolo dà ripetizioni di matematica alla mamma. Uno in classe al mattino, l’altra a lezione al serale. Benvenuti nel menage famigliare di Venusia e Giuseppe. La mamma - Venusia Spagnolo - frequenta il terzo anno serale dell’istituto alberghiero Olivetti. Il figlio - Giuseppe Corrado - è allo stesso anno, ma di giorno, come tutti i ragazzi della sua età. Indirizzo Sala bar, diurno.

Una bella storia di condivisione famigliare della stessa passione per la cucina e la ristorazione. Giuseppe si è iscritto all’Olivetti, in uscita dalla terza media della scuola Faré di Lissone. La mamma lavora come operatrice socio-assistenziale all’Irccs San Gerardo di Monza, ma da tempo voleva cambiare vita. Originaria della provincia di Caltanissetta, Venusia è un’ottima cuoca, la sua specialità sono le arancine di riso e il suo sogno nel cassetto è di aprire un bar-gastronomia. E così Giuseppe ha proposto alla mamma di iscriversi al serale.

«Mi ha spinta a mettermi in gioco", racconta Venusia che, considerata la sua formazione precedente, è stata subito ammessa al secondo anno. Le piacciono sia cucina sia accoglienza e sala bar e il prossimo anno dovrà scegliere il suo indirizzo. Il mondo della ristorazione è entrato dentro a entrambi: "Quando andiamo al bar valutiamo se un cappuccino è fatto bene o meno. Una specie di deformazione professionale", ci scherzano su.

Giuseppe è appassionato di cocktail e a casa condivide le sue ricette con mamma. Ma sulla cucina non si discute: almeno per ora Venusia resta imbattibile. Più difficile dopo tanti anni, rimettersi a studiare italiano, matematica, inglese, francese e diritto. Si alza alle 5.30 Venusia, va al lavoro, torna a casa alle 11.30, dove la aspetta una seconda giornata come donna di casa, compagna e mamma.

«All’inizio tornare sui banchi è stato davvero complicato – ammette –: conciliare lavoro, famiglia e studio non è una passeggiata. Poi mi sono creata uno schema mentale a compartimenti stagni: lavoratrice, mamma/compagna, studentessa. Quando sono su un ambito mi concentro su quello e chiudo fuori il resto. Studio sabato e domenica pomeriggio, ripasso in tutti i momenti liberi della giornata, ho bigliettini con riassunti di tutte le materie ovunque. Ripasso sull’autobus, mentre cammino, mentre preparo il pranzo, ma matematica e inglese sono le materie più ostiche".

E qui interviene Giuseppe, sedicenne, mente fresca, aperto allo studio di tutte le materie: "Aiuto mamma soprattutto in matematica, mi accorgo che per lei è davvero difficile". Giuseppe è contento di condividere la sua passione per la ristorazione con mamma e di vederla entusiasta in questo nuovo percorso. Venusia conosce i compagni di scuola di Giuseppe e tanti altri ragazzi della scuola. Con loro ha un ottimo rapporto, è la mamma di tutti a scuola.

Con i ragazzi condividerà l’eperienza di servizio sala al Quirinale, tra fine maggio e il 2 giugno, festa della Repubblica: "È come avere tanti figli" dice. Da adulta sente l’urgenza dello studio per migliorare la sua vita e qualche volta, quando i più giovani si disperdono in classe, lei li invita all’attenzione, perché lo studio può davvero cambiare una vita.