di STEFANIA TOTAROMonza, 15 Dicembre 2019 - Dodici squadre dei vigili del fuoco, quattro ambulanze e un'automedica sono arrivate la notte scorsa in via Michelino da Besozzo all’angolo con via Buonarroti, nel quartiere San Donato, per un incendio di vaste proporzioni che ha distrutto un capannone di prodotti per l'illuminazione e materiale elettrico per la casa venduti da un'azienda cinese, la "L-D New Casa & Vida". Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento verso le 2 di domenica all'interno del magazzino, confinante con altri capannoni, che sono stati solo lievemente danneggiati grazie al pronto intervento delle numerose squadre di pompieri, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere il rogo. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e un'automedica ma nessuno è risultato ferito o intossicato e non è stato necessario procedere con i soccorsi. Il capannone è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, mentre sulla vicenda indagano i carabinieri di Monza e la polizia locale. Non è la prima volta che nella stessa zona accadono incendi all'interno dei capannoni.