MONZA: Il Veliero sostiene la Festa del Pescatore al Laghetto della Boscherona

L’unione fa la Festa. Quella del pescatore, in particolare, in svolgimento fino a questa sera al Laghetto della Boscherona. Perché il Consorzio il Laghetto, gestore dell’impianto e promotore della kermesse gastronomica estiva, anche quest’anno ha potuto fare affidamento sul sostegno offerto dai ragazzi e dalle ragazze de Il Veliero, compagnia teatrale composta da persone diversamente abili. Durante la manifestazione sono stati venduti i biglietti di una sottoscrizione a premi. Il ricavato verrà utilizzato per ristrutturare Villa Valentina in via Spallanzani, futura sede dell’associazione. L’estrazione stasera alle 21. Andrea Ferraresi, 27enne monzese, si è impegnato a fondo sia per vendere i biglietti, sia per servire tra i tavoli. Come attore, ha già recitato in quattro spettacoli proposti da Il Veliero. "Il fatto di recitare - spiega - mi gratifica, la presenza del pubblico mi carica ulteriormente". Andrea, tra l’altro, di professione è cameriere allo Sporting Club di Brugherio. Alla Festa del pescatore ha così sfruttato l’esperienza maturata nella vita di tutti i giorni. "In pratica ho dato qualche consiglio ai miei amici". Non ha esitazioni nel qualificare come "bellissima" l’esperienza vissuta in questi due finesettimana. Anche perché non c’è stato nessun imprevisto. "Il cliente - aggiunge Andrea, gran maestro di diplomazia - ha sempre ragione".

Gianni Gresio