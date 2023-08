Monza: Giocano a darsi le bastonate sul Sagrato della Basilica Duomo

Piazza Duomo. Tarda serata di mercoledì. Il sagrato della basilica è occupato da una trentina di ragazzi. Giovanissimi. Ascoltano musica ad alto volume. Qualcuno balla, qualcun altro accenna mosse da rapper. Tutti urlano tra loro. E c’è pure chi imbraccia un paio di bastoni di legno presi chissà dove. Litigano, o fanno finta. Come fossero padroni della piazza. In mezzo a famiglie con bambini, turisti e clienti seduti ai tavolini del ristorante con vista Duomo. Si tengono alla larga da quella comitiva che sembra fuori controllo. Che si tranquillizza solo quando arrivano due pattuglie dei carabinieri. Molti ragazzi fuggono. Qualcuno viene fermato e controllato. Abbassano i toni e si allontanano. Ma poco dopo alcuni di loro ricompaiono in piazza Carducci. Solito film. Musica, urla e spintoni. Dopo aver lasciato sotto i portici di piazza Duomo, bottiglie di birra vuote.

M.Galv.