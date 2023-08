"Monza: Galliani resta un intenditore, ottimismo per il futuro"

"Bisogna essere ottimisti, spero in un altro anno sereno. Uscire subito dalla Coppa Italia? Meglio così, ci avrebbe soltanto fatto perdere energie, in fondo non avevamo ambizioni ad andare lontano, dobbiamo concentrare tutte le nostre forze sul campionato: abbiamo una panchina lunga, è vero, ma non di gran caratura". L’avvocato Raffaele Della Valle, il principe del Foro, ha da sempre un cuore da tifoso. Il Monza è la sua squadra del cuore, la serie A il sogno di una vita. "Possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni, abbiamo perso tanto cedendo Carlos Augusto ma abbiamo anche mantenuto un’ossatura solida: Di Gregorio in porta, il capitano Pessina e un allenatore come Palladino sono una garanzia.

Speriamo di rimpiazzare chi se ne è andato come Rovella e Sensi, forse un attaccante di valore farebbe al caso nostro, ma l’aspetto più importante è che abbiamo una dirigenza solida".

Resterà in sella o smobiliterà dopo la morte di Silvio Berlusconi?

Della Valle, che con Berlusconi era entrato alla Camera nel 1994 alla nascita di Forza Italia, un po’ nicchia, un po’ è prudente: "Certo, alcune cessioni fanno riflettere ma Galliani resta un grande intenditore e confido che saprà tirare fuori qualcuno di valore dal mercato. C’è ancora tempo, no? Credo ancora al colpaccio. L’anno scorso siamo partiti male con cinque sconfitte, quest’anno abbiamo bisogno di un assestamento ma non credo che dobbiamo preoccuparci troppo. Al Trofeo Berlusconi si sono visti per la prima volta i due figli maschi di Silvio, le parole di Pier Silvio sono state importanti, ha dato un messaggio forte, ci sono anche le elezioni alle porte ma il suo entusiasmo dmi è sembrato reale".