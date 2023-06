Monza, Evento sugli Anni '70 con Ospiti ed Anecdoti

“Tutto quello che avreste voluto sapere sui 70!, ma non avete mai osato chiedere“. È il titolo dell’evento di stasera, al Binario 7, alle 20.45. La serata è organizzata in occasione della mostra dedicata agli anni Settanta, come percorso nell’arte italiana di quegli anni, allestita fino al 9 luglio nella vasca espositiva del Teatro Binario 7. L’appuntamento vuole rivivere quell’ epoca di trasformazione e rinnovamento, attraverso parole e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni in prima persona. Ci saranno alcuni ospiti che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel panorama artistico, culturale e sociale della nostra provincia. Anche il pubblico potrà condividere ricordi, racconti e aneddoti. L’incontro sarà moderato da Simona Bartolena e Armando Fettolini, curatori della mostra e del rispettivo catalogo. C.B.