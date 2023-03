Monza, città sempre più accogliente "L’ospitalità, presidio di qualità"

di Monica Guzzi MONZA "L’ospitalità in una città è un presidio del territorio. Un presidio di qualità e di socialità, due aspetti fondamentali". Con l’arrivo della primavera Monza torna ad aprirsi. E quest’anno, superata la paura del Covid e la crisi di un inverno incerto, lo fa credendoci ancora di più. Con fiducia. Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Unione Commercianti di Monza e circondario, è ottimista. Segretario, come è cambiata in questi anni Monza? "La città in questi anni è migliorata molto. Un tempo si veniva a Monza solo nel periodo di settembre per il Gran premio di Formula Uno, oggi i periodi di attrattività sono di più, a partire dalla festa di San Giovanni, che con il corteo, i negozi e i bar aperti, dà grande visibilità". Il Covid è un ricordo lontano? "Nel periodo della pandemia è stato sospeso il prolungamento dell’orario di apertura del giovedì sera. Quest’anno vogliamo ripartire con la formula delle vetrine aperte la sera a cominciare dai giovedì di maggio". Da dove ripartire? "La collaborazione con il Comune di Monza per il Fuori Gp è stata la nostra prima iniziativa dopo il Covid. Grazie al bartender Giorgio Facchinetti abbiamo inventato il cocktail del centenario, che in realtà aveva due formule:...