Monza chiama gli psicologi Il Comune tesse una rete per aiutare i giovani a combattere il disagio

di Martino Agostoni Attivare sportelli di sostegno psicologico nelle scuole della città, promuovere iniziative di formazione e informazione tra genitori e insegnanti di ragazzi adolescenti e creare una rete cittadina tra le istituzioni e le realtà a contatto con i giovani per prevenire disagi e comportamenti negativi. Sono gli obiettivi principali dell’intesa siglata ieri tra l’amministrazione comunale e l’Ordine degli psicologi della Lombardia, un accordo della durata di 4 anni che porterà a sviluppare a Monza, tra i primi Comuni in Italia, le linee guida indicate dal “Protocollo di intesa per la promozione del benessere psicologico delle cittadine e dei cittadini“ raggiunto a livello nazionale da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Cnop (Consiglio nazionale Ordine degli psicologi) per attuare iniziative di sensibilizzazione sull’importanza di una prospettiva integrata della salute, compresa la dimensione psicologica. E a Monza si è scelto di partire dai giovani, di avviare azioni di prevenzione e sostegno psicologico dedicate al mondo degli adolescenti, e quindi alle fasce di età delle scuole superiori, anche perché sono stati riconosciuti come un target particolarmente vulnerabile agli effetti negativi del periodo post-pandemia. A pochi chilometri di distanza, il caso del ragazzino spinto sotto il treno dai coetanei alla stazione di Seregno è...