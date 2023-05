Monza, il sogno della A continua. Tifosi in festa: “L’anno prossimo saremo la squadra da temere”

Monza – “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci". Cita Gandhi il leader della Curva Davide Pieri, Fausto Marchetti, per descrivere le sensazioni dopo 20 anni da capo ultrà. "Abbiamo aspettato tutti questi anni per vedere il nostro Monza in A e ne è valsa la pena: siamo stati ripagati alla grande dai bagaj e dalla società, una promessa mantenuta. Abbiamo sofferto all’inizio ma non abbiamo mai mollato, ringraziamo la Società: ha avuto occhio lungo dando fiducia a mister Palladino che ha portato gioco ed entusiasmo! Il sogno continua". Parole e musica di Gigi Tieri, anima del Monza Club San Fruttuoso, da sempre sulla breccia. Il Monza ora conta su 16 Club, due all’estero (Cina e Stati Uniti).

Un popolo di vecchi e nuovi appassionati che in casa portano allo stadio almeno 12mila spettatori a partita. Silvano Silva, con il Monza Club Alta Brianza, organizza tutte le trasferte di un gruppo che raccoglie associati in ogni angolo della Brianza spingendosi addirittura fino a Napoli. "Ormai eravamo sicuri che sarebbe andata a finire così ma tanto presto è stata una gioia inaspettata. Noi lo avevamo calcolato: appena ce ne siamo accorti, siamo andati a fare festa al Sir Jack di Casatenovo, il pub dove ci ritroviamo".

Non finisce qui. "L’idea è festeggiare come si deve il 29 maggio, quando ricorrerà l’anniversario della promozione in serie A". E adesso? "Mancano ancora sei giornate e possiamo festeggiare partita dopo partita. Un anno fa molti di noi si erano detti che sarebbe bastato giocare in A anche solo per 5 minuti, ma l’appetito vien mangiando e ora l’entusiasmo è incredibile. E per la prossima trasferta col Torino abbiamo già riempito due pullman. Siamo la squadra del momento, ormai l’orizzonte è quello dei 50 punti, siamo la prima squadra neopromossa in serie A a salvarsi a sei giornate dalla fine".

Impossibile dimenticare, specie per i tifosi storici, gli anni bui, i fallimenti, le retrocessioni. Ne sa qualcosa Ricky Mauri, del Club Lesmo, con Tecnocasa sponsor dei biancorossi "da 15 anni: ne abbiamo viste di tutti i colori - si lascia sfuggire - presidenti a dir poco… improbabili. Chi se lo sarebbe mai immaginato ora di essere qui?! è tanta roba: siamo stati ripagati di tante delusioni. Ci prendevano in giro, ora invece facciamo vedere di cosa siamo fatti". Ambizioni? "Per ora la salvezza in serie A è più che sufficiente, ma abbiamo il tempo per organizzarci, l’anno prossimo saremo la squadra da temere".

Giuseppe Ghezzi, del club Amici del Monza, fa festa doppia: "Il Primo Maggio è stato il mio 34esimo anno di matrimonio. Avevamo scelto quel giorno perché in Brianza non ci butta via un minuto". I momenti più belli quest’anno? "Sono stati tre: il 29 maggio scorso quando siamo stati promossi in A; alla prima partita col Torino, perché anche se abbiamo perso è stata un’emozione unica essere lì; e poi con la Juventus all’andata, quando abbiamo vinto la nostra prima partita. Aveva ragione Galliani, il decimo posto è alla nostra portata". Il giocatore più amato? "Forse Di Gregorio, a inizio stagione non pensavo che avrebbe scalzato così facilmente un signor giocatore come il nazionale Cragno, ci ha regalato una decina di punti… E nel cuore rimarrà sempre il Vikingo: Gytkjaer, ci ha portato in A coi suoi gol e ha firmato quello della prima vittoria con la Juve".

Massimo Silva parla da uno dei club più vecchi, quello intitolato alla memoria dello storico tifoso Angelo Scotti: "Grandissima stagione, Palladino autore della svolta deve assolutamente restare ed essere a capo di un progetto pluriennale". Perle di questa stagione? "Le vittorie con Juve e Inter. Un plauso anche alla Curva Pieri anche per noi tifosi era il primo anno in serie A ed abbiamo ampiamente dimostrato di meritare la categoria".