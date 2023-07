Monza Brianza, l'occupazione torna ai livelli pre-Covid con un gender-gap da colmare

L’occupazione in provincia è tornata ai livelli pre-Covid: il tasso è al 69,7%, al lavoro in Brianza sono in 394mila, in crescita del 3%, un dato allineato al 2019. C’è da accorciare il gender-gap, la differenza di genere, l’aumento dei posti riguarda soprattutto gli uomini, che superano le donne di più del 12%. Anche qui come a Milano la disoccupazione giovanile è al 9,1%: alta, ma decisamente inferiore al 15% del 2021. Quella dell’intera popolazione invece si ferma al 4,3%. Diminuiscono anche le persone a caccia di uno stipendio: -33,5%, secondo “Milano Produttiva“, il rapporto della Camera di commercio che ha fotografato la situazione sul territorio.

Sul fronte imprese, la ricerca certifica che ce ne sono 64mila, +1%, a differenza di quanto avviene nel resto della regione (-0,2%) e nel Paese (-0,7%). Nel 2022 il manifatturiero ha registrato un incremento del 7,5%, l’artigianato del 7,1. Per quanto riguarda le previsioni, quest’anno si stima un rialzo del valore aggiunto (+1,1%) guidato da servizi (+1,3%) e costruzioni (+2,4%), che bilanceranno il calo previsto per l’industria (-0,2%) e l’agricoltura (-1,9%). Nel 2024, invece, si dovrà fare i conti con una frenata: il prossimo anno si prevede che lo sviluppo si fermerà allo 0,3%.

"L’economia di casa è in buona salute nonostante le tensioni dovute all’aumento dell’inflazione, al rialzo dei tassi e alla guerra in Ucraina – il commento del presidente di Camera di commercio Carlo Sangalli –. Nel 2022 c’è stato un balzo in avanti del 4,7%, inferiore al 6,6 dell’anno precedente, ma tutti i settori hanno registrato performance positive".

Bar.Cal.