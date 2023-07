Monza, via al bando da oltre 21 milioni per riqualificare l’autodromo

Monza, 13 luglio 2023 - Via libera al bando per i lavori all’autodromo di Monza. Un intervento da 21.856.859,36 euro per rispettare le richieste della Formula 1. In particolare bisognerà costruire un nuovo sottopasso con cui collegare il viale di ingresso a Vedano con i piazzali della Parabolica, il cosiddetto “sottopasso dei box” sarà risistemato e riservato soltanto ai tifosi a piedi, mentre verranno demoliti e ricostruiti il tunnel vicino alla Piscina e i due passaggi che portano su viale Mirabello: saranno riprogettati per poter accogliere sia auto a doppio senso sia il ‘traffico’ ciclopedonale su due livelli differenti. E allo stesso tempo verrà riqualificato il viale d’accesso da Vedano con l’obiettivo di dotare l’autodromo di un ingresso più rappresentativo e funzionale.

Sul fronte pista, è prevista, come scritto nel bando pubblicato da Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) in qualità di centrale di committenza per Aci Italia, “la demolizione e il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo attualmente presenti lungo le curve dell’intero tracciato e il rifacimento del relativo drenaggio; la posa di pavimentazione di tipo flessibile con particolari stratificazioni in grado di garantire specifici parametri prestazionali in termini di resistenza”.

La scadenza del bando è fissata al 31 luglio. E l’intero intervento dovrà essere completato in 6 mesi. L’obiettivo è riuscire ad aprire il cantiere in autunno per riuscire a completare i lavori per l’inizio della stagione sportiva a primavera 2024.