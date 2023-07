Monza, aggressione a ragazzo disabile, Riva, "Solidarietà e codice rosso attivato"

"Spiace venire a sapere di episodi di questo genere ma conforta sapere che in questa città c’è ancora una risposta da parte della gente oltre che delle istituzioni". Commenta amareggiato ma fiducioso Egidio Riva, asssessore al Welfare e Salute, l’episodio dell’altro giorno. "Innanzitutto esprimo solidarietà al ragazzo vittima di questa aggressione e alla sua famiglia, settimana prossima sentirò gli uffici comunali per capire se questo ragazzo è già in carico ai nostri servizi sociasli o se comunque c’è qualcosa che possiamo fare per lui". Razzismo e disabilità, due condizioni che hanno suscitato scherno e violenza. "Fortunatamente è attiva una stretta collaborazione fra il nostro Comune e la Divisione antricrimine della Questura di polizia di Monza, c’è un dialogo molto efficace con il dirigente Marco De Nunzio. L’episodio va condannato nella sua gravità ma bisogna anche contestualizzarlo: sembra che l’aggressore avesse svariati precedenti". È stato attivato immediatamente il Codice Rosso, e "questo dimostra l’attenzione per le potenziali vittime. Abbiamo anche sottoscritto di recente accordi per un percorso di giustizia riparativa".

Da.Cr.