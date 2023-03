Monza, in monopattino con la droga: donna nei guai

Polizia alla stazione di Cesano Maderno

C'era anche una donna che girava in monopattino con cocaina ed eroina. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie, nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo e affluenza di gruppi di giovani, agenti della questura, della polizia ferroviaria, del reparto prevenzione crimine Lombardia e delle polizie locali dei comuni interessati hanno controllato 9 veicoli e identificate 247 persone (15 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni). Sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della strada: due per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per mancato possesso della patente italiana e una per guida con patente scaduta.

In particolare, durante il servizio di controllo a Cesano Maderno, è stata sanzionata per possesso per uso personale una donna italiana 51enne, con precedenti per furto e uso di sostanze stupefacenti, la quale, alla vista delle macchine della polizia, ha invertito immediatamente il senso di marcia, tentando di allontanarsi a bordo del monopattino su cui viaggiava, per evitare un possibile controllo. I poliziotti, vedendo la scena, hanno immediatamente fermato e identificato la donna, che è stata trovata in possesso di cocaina (0,22 grammi) ed eroina (0,54 grammi). Inoltre, nei confronti della donna, cittadina italiana, fermata alle 15.30 circa, orario in cui la stazione è particolarmente frequentata dai più giovani, il Questore ha emesso un avviso.

I controlli sono stati intensificati anche nelle principali vie e piazze di spaccio del capoluogo brianzolo. In particolare, in area Cambiaghi a Monza, nel primo pomeriggio di mercoledì, i poliziotti delle volanti hanno sanzionato amministrativamente due cittadini italiani, uno 42enne, con precedenti per furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e l’altro, 38enne, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, entrambi contravvenzionati per ubriachezza molesta. Nei loro confronti è stato adottato il provvedimento dell’ordine di allontanamento con l’obbligo di non avvicinarsi alle aree di piazza Cambiaghi, via Azzone Visconti e via Santa Maddalena. In caso contrario, i due saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 200 a 600 euro e saranno destinatari di un Divieto di Accesso alle aree Urbane da parte del questore di Monza.