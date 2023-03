Mobilitazione nelle scuole I piccolini in fila indiana fino al centro di raccolta

Venerdì pomeriggio l’ esercitazione reale di Protezione civile ha interessato per la prima volta gli istituti scolastici di Monza: è stato messo in atto il piano di evacuazione delle tre scuole del centro di Monza, nell’area a rischio di esondazione: Lambro Nido Centro (66 bimbi di cui 15 di 6-12 mesi e 24 di 18-24 mesi), la scuola dell’infanzia Umberto I (82 alunni); e la primaria De Amicis (200 alunni circa). In particolare, per questo scenario sono stati attivati 15 studenti delle scuole superiori Zucchi e Mosè Bianchi formati all’interno del progetto “Attivamente in Protezione Civile“, coinvolti nell’allestimento di una struttura temporanea per i bambini della De Amicis al liceo classico Zucchi. Grande spiegamento di forze per tutto il centro di Monza.

I piccolissimi del nido, in fila, tenendo ben stretta la funicella rossa, sono stati accompagnati nel centro di raccolta allestito al piano terra del Palazzo comunale. Quelli della scuola dell’infanzia hanno sperimentato l’evacuazione verso l’Arengario, con il supporto della Croce Rossa di Monza, dove sono stati trattenuti fino all’arrivo dei genitori.

I bambini della scuola primaria avevano già partecipato a prove di evacuazione; per loro tutto è stato occasione di gioco, anche grazie agli insegnanti e ai volontari che hanno improvvisato giochi, trasformando una situazione impegnativa in occasione per stare insieme. Le operazioni di accoglienza al liceo Zucchi sono state coordinate da Laura Passoni, dell’Ufficio Protezione civile del Comune di Monza, che ha ricordato gli esordi di queste esercitazioni con le scuole: "Abbiamo avviato il lavoro nel 2019, con una serie di riunioni con i volontari e i dirigenti scolastici. Poi nel 2020 la pandemia ha fermato tutto e anche la programmazione scolastica a singhiozzo del 2021 e 2022, tra quarantene e distanziamenti avrebbe reso difficile un’iniziativa simile, che finalmente siamo riusciti ad attuare quest’anno. Infatti Nido centro, Umberto I e De Amicis, oltre al piano di evacuazione antincendio, come tutte le scuole, necessitano anche il collaudo di una procedura in caso di alluvione, essendo sulle rive del Lambro. Per questo abbiamo aggiornato il piano di evacuazione d’emergenza".

Bambini ordinati e rispettosi hanno seguito la procedura alla lettera. L’incognita del programma riguardava i genitori: durante l’esondazione del Lambro nel 2014 intasarono con le auto il centro e il piazzale antistante il tribunale, con le vie Villa e il ponte di San Gerardino bloccati dall’acqua. Da quell’esperienza la Protezione civile ha previsto lo spostamento degli alunni in zone più accessibili. L’istituto tecnico Mosè Bianchi è scuola capofila per la Protezione civile nelle scuole e per le operazioni di pulizia e di sicurezza. I ragazzi si sono resi disponibili, al liceo Zucchi, per intrattenere i più piccoli con giochi in palestra e poi per montare 10 brandine, in caso di ospitalità a lungo termine.

Cristina Bertolini