Mobilitazione in bicicletta per difendere il lavoro

Dopo il successo della manifestazione nazionale “La via Maestra“ a Roma, le proposte di Cgil Monza e Brianza proseguono oggi con una nuova ciclo-mobilitazione per il rinnovo dei contratti, la sicurezza sul lavoro, le pensioni, un fisco più equo e tutela ambientale. Partirà dalla Camera del Lavoro di Monza per dieci tappe, in bicicletta, dieci chilometri, nelle zone simbolo della città rigorosamente in bicicletta. Si parte alle 14 da via Premuda 17 per raggiungere una serie di tappe significative per le battaglie di cui si sta facendo carico l’organizzazione sindacale, anche in Brianza. Terminerà di nuovo in via Premuda.

"Sono diverse le richieste della Cgil – spiega il segretario Walter Palvarini –. Ci battiamo ogni giorno per gli interessi dei lavoratori e dei pensionati e con questa nuova iniziativa torniamo in strada a ribadire le nostre proposte. Chiediamo il rinnovo dei contratti, considerato che c’è almeno la metà che attende, e invitiamo il governo a prendere provvedimenti seri contro il carovita che sta erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati; per non parlare della sicurezza sul lavoro che per noi rimane una priorità ed è per questo che tra le tappe del percorso abbiamo inserito l’Inail, così come l’Inps per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni". Ma nella manifestazione della Cgil, anche in questa versione ciclistica e brianzola, ci sono altri temi in primo piano: "La scelta di utilizzare la bicicletta è un modo anche per sottolineare quanto ci stia a cuore la questione ambientale e in particolare l’emergenza climatica di cui dovremmo occuparci più seriamente", spiega ancora il segretario generale della Cgil in Brianzati. "Sanità e istruzione pubbliche – conclude Palvarini – rimangono per noi due pilastri fondamentali: abbiamo scelto, quindi, di fare un passaggio davanti al liceo Zucchi e al Centro psicosociale del San Gerardo".

C.B.