Mobilità dolce a Seveso Ciclabili in via San Carlo

La riqualificazione di via San Carlo è già partita con l’obiettivo di una mobilità dolce. Il cantiere è stato aperto a giugno, e i lavori saranno ultimati alla fine di settembre. L’intervento, finanziato con fondi regionali,costerà 200mila euro. Sarà realizzata una pista ciclabile a doppio senso e il tratto carrabile sarà “zona 30” e a senso unico con dissuasori di velocità. Il proposito della giunta-Borroni è di incrementare la circolazione su due ruote, attraverso la creazione di percorsi strategicamente funzionali e che vadano a connettere più punti di interesse della città. E quello di via San Carlo, nel tratto tra via Borromeo e via Augusto Moderna e oltre migliorerà i collegamenti con la vicina Meda.

Si tratta di una vera e propria riqualificazione viabilistica visto che al momento il tratto stradale è attraversato da una strada carrabile a doppio senso di marcia costeggiata da marciapiedi e parcheggi. Per garantire l’inserimento della pista ciclabile in un contesto sicuro e protetto il tratto stradale sarà reso a senso di marcia unico verso nord, a partire dalla rotatoria e con la creazione di una zona a 30 chilometri orari. Saranno mantenuti inalterati i marciapiedi e le aiuole con filari di alberi esistenti. Il tratto stradale sarà reso più sicuro anche grazie alla realizzazione di un’aiuola verde a formare una curva per l’imbocco della via, in modo da rallentare i veicoli provenienti dalla rotatoria. Gli stalli saranno solamente sul lato ovest in modo da non interferire con la ciclabile. Tra la strada carrabile e la pista ciclabile sarà posto un cordolo spartitraffico invalicabile.

Sonia Ronconi