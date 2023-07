Misinto Bierfest, Ultima Settimana di Appuntamenti con Musica, Premi e Solidarietà

Ultime due serate per la Misinto Bierfest nell’area pubblica di via Del Cavo. La seconda settimana di appuntamenti si era aperta domenica scorsa con la festa della famiglia alla quale avevano preso parte 12 associazioni di volontariato a sostegno dei disabili del territorio, a cui è andata una donazione complessiva di 5mila euro. Durante la serata di giovedì, il sito specializzato DammiunaBirra.it ha consegnato alla bierfest un premio per la comunicazione svolta tramite i media e i social. Anche per le ultime due serate di festa, saranno presenti ai fornelli i professionisti della Federazione italiana cuochi, associazione cuochi Brianza, associazione provinciale cuochi Como e dipartimento solidarietà emergenze Fic, insieme ai ragazzi delle scuole alberghiere. Sul palco, la musica folcloristica del gruppo “Die Wilderer“ direttamente dalla Baviera, garantirà l’atmosfera tipica di questa kermesse, che quest’anno propone, tra le novità, anche la “Birra dell’autista“ che può bere anche chi dovrà poi mettersi alla guida.

Ga.Bass.