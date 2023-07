Misinto Bierfest, 10 Giorni di Bavarese e Solidarietà a Misinto

Si è aperta ieri sera e proseguirà fino al prossimo 16 luglio la 26esima edizione della Misinto Bierfest, la kermesse che per 10 giorni trasforma questo piccolo comune della Brianza in un angolo di Baviera. La manifestazione si svolge al Mönchshof Stadl, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone al coperto.

La Misinto Bierfest è organizzata da Gam E20, che, anno dopo anno, con il ricavato sostiene opere di beneficenza per il territorio misintese. Nel corso delle 25 passate edizioni sono stati sostenuti progetti per oltre 350mila euro. Il primo colpo di martello sulla botte per l’apertura ufficiale della festa è stato dato da Fabio Mondini, presidente di Gam E20, associazione che da sempre organizza l’evento, affiancato dal sindaco di Misinto, Matteo Piuri. "L’edizione 2023 porta con sè due grandi novità a cui teniamo particolarmente: la Birra dell’Autista e la presenza dell’associazione delle Donne della Birra", ha spiegato Mondini. Oltre alle tradizionali birre bavaresi, è infatti possibile degustare la nuova Birra dell’Autista per viaggiare senza pensieri.

La nuova birra alla spina ha una gradazione alcolica pari a meno dello 0.5% e consentirà dunque a tutta la compagnia di amici, anche a chi che dovrà guidare alla fine della serata, di vivere al meglio la Misinto Bierfest.

La cucina è guidata anche quest’anno dalla Federazione italiana cuochi, associazione cuochi Brianza, associazione provinciale cuochi Como e dipartimento solidarietà emergenze Fic.

Confermata anche la presenza di oltre 70 volontari. Domenica l’ormai tradizionale appuntamento con la festa della famiglia e della solidarietà, messa sotto il tendone alle 10 e poi pranzo di beneficenza aperto a tutti.

Gabriele Bassani