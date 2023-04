“Mio Fratello” dona un’auto ai disabili

Una donazione inaspettata e per questo ancora più apprezzata, quella dell’associazione “Mio Fratello” al Centro diurno di Usmate Velate che si è visto recapitare una Toyota Yaris dal gruppo nato nel 2020 a sostegno di malati e familiari in cura all’ospedale di Vimercate.

In particolare, i volontari mettono a disposizione case per parenti di pazienti in trasferta.

Stavolta l’associazione, che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la Chirurgia generale di via Santi Cosma e Damiano con la quale collabora sin dalla sua fondazione, è andata oltre il reparto e ha regalato ai giovani con disabilità psichica ospiti della struttura l’utilitaria per i loro spostamenti quotidiani.

Il mezzo è stato consegnato dal presidente Stefano Martini a Guido Grignaffini, direttore socio-sanitario dell’Azienda, e ad Antonio Amatulli, alla guida del Dipartimento di salute Mentale e dipendenze.

Bar.Cal.