Minori rimasti soli Appello alle famiglie

Prosegue l’impegno del Comune di Bergamo a favore dei minori stranieri non accompagnati. L’ultima iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Gori è un appello ai cittadini bergamaschi, di almeno 25 anni di età, anche single, affinchè si rendano disponibili ad ospitare questi minori stranieri. Il Comune è alla ricerca di famiglie affidatarie, come misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Per aderire alla richiesta è necessario mandare una mail a [email protected] bergamo.it, oppure telefonare allo 035.399860. Alla raccolta della disponibilità, seguirà un colloquio informativo con la coordinatrice del servizio affidi e di seguito, per chi volesse proseguire, si avvia un percorso di conoscenza con l’equipe affidi per sondare le potenzialità e le disponibilità. Il tempo dell’accoglienza può variare da alcuni mesi ad un paio di anni, a seconda dei diversi casi. "Ad oggi i servizi sociali - spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina - seguono 260 di questi ragazzi, con età dai 13 ai 17 anni. Invito i bergamaschi a partecipare a questo appello con la consueta generosità". È previsto un contributo mensile da parte del Comune. Michele Andreucci