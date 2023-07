"Minoranza snobbata" Luca Bosio lascia l’aula

Poco tempo per leggere i documenti, l’opposizione abbandona polemicamente l’aula e critica la maggioranza: "Non vi interessa collaborare con noi". Durante l’ultima seduta di consiglio comunale, la lista Con Bosio per Cesano ha deciso di uscire dall’aula al momento di votare i regolamenti comunali su contabilità e servizi cimiteriali. "L’attività di revisione e di redazione ex novo di regolamenti comunali è indiscutibilmente importante e impegnativa. Soprattutto se c’è l’intenzione di lavorare bene", ha esordito Luca Bosio per motivare la decisione. "Inviare ai commissari la bozza di un regolamento, anzi di due regolamenti, 48 ore prima che si tenga la commissione preposta al loro esame ai fini della successiva approvazione consiliare, con la pretesa che i commissari e i consiglieri possano esaminarle compiutamente (e non soltanto leggerle, che è cosa ben diversa) significa che non siete interessati a coinvolgerci per un fattivo confronto". Lo stesso Bosio, nel suo intervento, ha ricordato le occasioni in cui il suo gruppo di opposizione ha avuto un ruolo determinante nella stesura dei nuovi regolamenti: "Chi nega la circostanza mente sapendo di mentire!. Giusto per rinfrescarvi la memoria, vi ricordo il nostro contributo nel riesaminare il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, quando abbiamo riscritto interi articoli, oppure quello sulla privacy, presentato in fretta e furia in commissione, da noi fortemente criticato già in quella sede ma portato comunque in consiglio e poi ritirato alla luce delle problematiche evidenziate dal consigliere Crippa. O ancora il regolamento sull’Imu, quando – grazie al nostro contributo – è stato integrato il testo, adeguandolo alla vigente normativa, introducendo per la prima volta le Unioni civili facendo letteralmente da apripista per tutti i Comuni italiani. Ma, evidentemente, tutto questo non è bastato".

Il vicesindaco Francesco Romeo, all’uscita dell’aula del gruppo d’opposizione ha sottolineato che non c’è stata alcuna violazione del regolamento nell’invio della documentazione 48 ore prima del consiglio ma il gruppo di minoranza ha evidenziato che non era questo il punto: "Se si vuole lavorare bene e se si vuole davvero collaborare non si attende l’ultimo minuto consentito dal regolamento per l’invio della documentazione".

Gabriele Bassani