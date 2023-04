Mimmo l’Egiziano "Finti incidenti: attenti alle truffe"

"Attenzione alle truffe. In questi giorni ricevo tante segnalazioni: arrivano telefonate da parte di finti appartenenti alle forze dell’ordine che annunciano che un parente ha avuto un incidente stradale o si è messo nei guai con la giustizia e bisogna pagare per soccorrerlo o tirarlo fuori dai pasticci". Un classico che periodicamente viene messo in scena dal malintenzionato di turno. A raccontarlo e ad avvertire non è un personaggio comune ma uno che se ne intende: si tratta infatti di Mimmo l’Egiziano, al secolo Mohamed Salah, egiziano di origine ma trapiantato da anni in Brianza. Un’istituzione del quartiere nella zona dei Musicisti, a due passi dalla Villa Reale.

Un castigamatti di ladri, banditi, truffatori, capace in una trentina d’anni come custode di un palazzo della zona (in via Rovani 14) di neutralizzare e far arrestare già trentasette malintenzionati.

Chi abita nel quartiere non può che volergli bene, le sue imprese hanno fatto scuola ("meriterebbe un premio dal Comune: esempio di integrazione e di amore per la legalità", dicono in molti). Le stesse forze dell’ordine lo conoscono e apprezzano la sua dedizione. Sempre pronto a intervenire in difesa dei più deboli. Anni fa, era riuscito a sventare una truffa ai danni di un’anziana, che un malintenzionato era riuscito a convincere ad andare a prelevare 100 euro in banca da farsi consegnare. "Non sopporto le ingiustizie - racconta Mimmo - per cui consiglio di stare attenti in questi giorni. L’altro giorno hanno chiamato una donna raccontandole che suo figlio aveva appena avuto un incidente. Per fortuna, il figlio in questione dormiva proprio nella stanza accanto e quindi non ci è cascata. Ma non è sempre così semplice".

Da.Cr.