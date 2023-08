Milioni di danni tra alberi e cascine

Prosegue la conta dei danni degli alberi del Parco e dei Giardini della Villa Reale. Vittima illustre, una delle due querce gemelle (nella foto) che con i suoi 250 anni aveva visto passare sul pratone alle spalle della reggia regnanti e nobili. I giardini della Villa restano chiusi, mentre una parte del Parco è stata riaperta. L’ammontare dei danni non è stato ancora definito, ma soltanto per le cascine si parla di almeno un milione di euro. Molto di più, invece, per quanto riguarda il patrimonio arboreo. Intanto è stata messa in sicurezza prima l’area sud, per dedicarsi poi a quella più danneggiata, a nord verso Biassono e verso San Giorgio, dove si trovano il Golf club Milano e l’autodromo. La messa in sicurezza vicino agli impianti è a carico dei concessionari in accordo con il Consorzio e comprende la rimozione degli alberi caduti e l’analisi e il monitoraggio di quelli rimasti. Obiettivo: mettere tutto in ordine e in sicurezza in vista del Gran premio di Formula 1 in calendario dall’1 al 3 settembre. In città, invece, dopo i danni causati dal maltempo sono state riaperte le 26 aree verdi dove sono stati completati i lavori di messa in sicurezza. Si tratta dei parchi di via Monte Sabotino; via San Rocco; via SoloneBoezio; via Biancamano; via Tirso; via Leoncavallo; via Manara; via BoitoPerosi; via LissoniSant’Andrea; via DonizzettiClementi; via Pacinotti; via PolizianoLuca della Robbia; via Debussy e via Parmenide.