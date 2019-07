Monza, 25 luglio 2019 - Il Comune di Monza stacca il suo assegno per la metropolitana lilla. Lo ha deciso la Giunta, approvando la delibera che stanzia 27 milioni e 500mila euro come quota parte di finanziamento dell’opera. Oggi il consiglio comunale sarà chiamato a ratificare la spesa, come sta accandendo nelle assemblee degli altri Comuni che partecipano all’accordo per il prolungamento della linea 5 del metrò da Bignami a Monza attraverso undici fermate, sette delle quali nel territorio cittadino. Obiettivo comune, chiudere il capitolo al più presto in vista della firma a Roma della convenzione tra tutti gli enti finanziatori del progetto, sostenuto dal governo con un finanziamento statale di 900 milioni di euro. Gli enti territoriali convolti si impegnano così a sostenere la progettazione e i lavori per un importo di altri 365 milioni, pari al 28,85 per cento del totale. Con Monza concorrono alla spesa i Comuni di Milano (37 milioni), Cinisello Balsamo (13 milioni) e Sesto San Giovanni (4,5 milioni) insieme con la Regione Lombardia, che fa la parte del leone stanziando 283 milioni di euro. L’accordo arriverà a Roma per la firma entro breve (i soci si erano impegnati per fine luglio), mentre il Comune dovrà mettere mano anche a una variante del Piano di governo del territorio e all’adeguamento degli strumenti urbanistici in vista del progetto definitivo.

«La metropolitana è l’investimento strategico più importante per la nostra città, un’opera che scommette in concreto sul futuro di Monza e sul potenziamento del trasporto pubblico – ha detto il sindaco Dario Allevi al termine della seduta di Giunta – Ciò comporta uno sforzo finanziario straordinario che abbiamo stimato nei bilanci dell’ente fino al 2027 e che richiede grande impegno: è una priorità assoluta da perseguire senza se e senza ma». Il prolungamento della metropolitana, si legge in una nota del Comune, «anche alla luce delle revisioni progettuali introdotte, che prevedono fermate in corrispondenza della stazione ferroviaria e della centrale piazza Trento e Trieste, rappresenta per la città di Monza un asset strategico, in grado di costruire un sistema di trasporto pubblico sempre più integrato e sostenibile, anche attraverso il potenziamento di questo fondamentale asse portante in direzione nord-sud. Le sette fermate previste in città consentono di connettere polarità urbane di grande rilievo, quali l’Ospedale San Gerardo, la Villa Reale e il Parco, l’Autodromo, il centro storico e la stazione FS, oltre al Polo istituzionale al capolinea». I fondi stanziati saranno spalmati su circa un decennio previsto per la progettazione, le formalità burocratiche e i lavori veri e propri, anche se l’obiettivo dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina nel 2026 potrebbe accelerare i tempi della realizazzione dell’opera, che diventa un tassello fondamentale della logistica di quest’area. Alla fine saranno realizzati altri 12,8 chilometri di binari nuovi. Con la metropolitana basteranno 45 minuti per andare da Monza nord a San Siro. Stimati 28mila nuovi passeggeri al giorno.