Metrò, nuovi ritardi E Bettola resta al palo

Tarda ancora l’arrivo della linea M1 a Bettola e il rischio è che il ritardo influenzi anche la metropolitana M5 diretta Monza. A suonare un campanello d’allarme sul "caso assurdo" di Bettola è l’associazione Hq Monza, da anni in prima linea per il miglioramento delle infrastrutture pubbliche del territorio, dopo che la scorsa settimana è emerso, per ora in modo ufficioso, che i lavori partiti nel 2011 per essere conclusi per Expo 2015 per il prolungamento della linea 1 da Sesto Fs al nuovo capolinea di Bettola saranno ultimati nel 2026, con ulteriori 2 anni di ritardo. Ulteriori difficoltà del cantiere della M1 che si aggiungono alla situazione incerta dell’area di Bettola, dove è prevista la realizzazione di quello che diventerebbe uno dei centri commerciali più grandi d’Europa assieme all’hub di interscambio tra M1-M5, 2.500 parcheggi, stazione bus e ciclovie.

"I lavori per il nuovo mega centro commerciale (era previsto per il 2022) sono fermi ormai da anni - scrive Hq Monza - Dovrebbe inglobare la stazione, costruita in parte dal privato in convenzione. Ma se i lavori sono fermi, niente stazione e nemmeno 2.500 stalli di sosta. E senza stazione, niente M1 a Bettola e niente M5 sino al Nord di Monza, salvo modifiche progettuali e un iter che richiederebbe daccapo qualche anno di tempo". Una situazione che crea "una incognita seria sulla realizzazione di M5 sino al nord di Monza" col rischio che le decisioni di costruttori privati coinvolti nel progetto di Bettola portino a "bloccare anche lo sviluppo del trasporto pubblico, due prolungamenti di linea attesi e urgenti".

M.Ag.