Monza, 1 ottobre 2019 - Sarà la coppia Berlusconi-Galliani che, calcisticamente parlando, ha alzato l’asticella delle ambizioni della Monza del pallone. Sarà pure la raffica di vittorie con cui i biancorossi hanno battezzato le prime sfide di campionato. Fatto sta che a Monza s’è riacceso l’entusiasmo e l’interesse verso una squadra che, invece, nel passato anche recente ha dovuto fare i conti con improvvide avventure imprenditoriali e sportive. Ma adesso la storia è cambiata. Adesso c’è attenzione. Adesso gli spalti dello stadio Brianteo cominciano a popolarsi. Innescando un movimento legato alla tifoseria, alla simpatia calcistica o all’affetto campanilistico capace pure di fare economia. O almeno lo sarebbe. Perché a scorrere i post sui social sono già in molti i supporter in cerca di merchandising della squadra della propria città. Una ricerca difficile, se non impossibile.

Almeno per ora. Richieste a cui, evidentemente, la città e la società non sono mai state abituate. Eppure adesso è così. Domande e risposte che si susseguono, ma senza arrivare a soddisfare nessuno. Perché, in effetti, come confermano dal Calcio Monza, «ad oggi non c’è nessun posto fisico dove trovare le magliette della squadra». In attesa dello sponsor Lotto, «a breve si dovrebbe decidere qualcosa, tuttavia i tempi non sono definiti».

Solo durante le partite casalinghe, fuori dallo stadio, si può trovare qualcosa sulle bancarelle. Anche sul sito calcioshop.it è in vendita qualche maglia, ma in taglie e quantità limitate. Impossibili da recuperare anche gli astucci biancorossi che, a inizio anno scolastico, la società e il Comune hanno distribuito ai “primini” dei 28 istituti statali e paritari della città.

Meglio invece, va al popolo della pallavolo, a cui il Consorzio Vero Volley ha dedicato un negozio in internet con vetrina sul proprio sito. Costretto a “navigare” tra gli scaffali virtuali anche l’appassionato di motori. Nemmeno l’autodromo, nei suoi quasi cent’anni di presenza in città, è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio commerciale nel “salotto” di Monza. Eppure di prodotti di uso anche quotidiano l’autodromo ne ha griffati: dalle felpe agli ombrelli, dai bloc notes alle penne. Ma nelle vie dello shopping non c’è alcuna traccia.

Non ce ne sono del Monza Eni Circuit, del Calcio Monza né del Vero Volley. Nonostante il merchandising, soprattutto nelle società sportive, è fonte di guadagno. Certo, nei grandi club i conti sono milionari, con le dovute proporzioni, nel suo “piccolo”, le realtà monzesi potrebbero fare squadra. E «Confcommercio sarebbe disponibile a rendersi promotrice di una iniziativa in questa direzione», la linea del presidente di Confcommercio Monza e Brianza, Domenico Riga. Certo, «occorre la sostenibilità economico-finanziaria, tra spese per affitto degli spazi e per il personale - continua -, ma sarebbe utile e necessario. Credo che un po’ più di mentalità imprenditoriale e meno conflittuale (se mai esistessero conflitti), farebbe bene».

E a volte «basterebbe anche solo una vetrina da dedicare all’interno di un negozio che già vive con i suoi articoli. Quasi quasi lo faremmo noi come Confcommercio se non avessimo la sede in una posizione un po’ troppo defilata dal passeggio». Ma in città ci sono tanti negozi sfitti, abbandonati, che invece, con una proposta commerciale interessante e accattivante, potrebbero tornare a vivere mettendo in mostra l’orgoglio sportivo della città. E far girare l’economia.