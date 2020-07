Monza, 21 luglio 2020 - Le ambizioni del Monza si notano anche dalla caratura internazionale che avrà il prossimo mercato di rafforzamento. Che, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, guarda con grandissimo interesse al terzino brasiliano Carlos Augusto del Corinthians. Ma anche a Mirko Maric, nato a Mostar in Bosnia Erzegovina il 16 maggio 1995: la classica prima punta fisica che in questo momento manca nella pur completa rosa del Monza. Maric ha il doppio passaporto bosniaco e croato: dopo le 18 presenze e i 4 gol segnati con la nazionale gialloblù, dal 2015 ha scelto di giocare con la maglia della Croazia, con la quale è già sceso in campo sia con l’Under 21 che con la Nazionale maggiore.

Maric unisce una struttura fisica importante a ottime doti di rapidità: è molto bravo ad attaccare la profondità e a concludere verso la porta con il suo mancino. Nella stagione in corso ha trascinato a suon di gol il suo NK Osijek al secondo posto della massima serie croata: le 19 marcature stagionali lo vedono in vetta alla classifica marcatori del campionato croato. Un prestigioso titolo di capocanniere che dovrà essere difeso nell’ultima giornata della stagione, mentre per lo scudetto croato ormai non c’è più nulla da fare: lo vincerà la Dinamo Zagabria. E a proposito di giocatori di caratura internazionale, il nome nuovo accostato dai rumors di radiomercato al Monza è quello del centrocampista tuttofare Romulo: l’ex, tra le altre, di Juventus e Lazio, quest’anno ha vestito la casacca del Brescia, ma attualmente è svincolato dopo che la società lombarda ha comunicato il mancato accordo per il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2020.

Lasciate quindi le Rondinelle senza poter concludere la stagione e dare il suo contributo alla lotta per la salvezza, il brasiliano Romulo, intervenuto ai microfoni di Radio 105, ha già raccontato di aver ricevuto alcune richieste per il futuro. E c’è stata anche una chiacchierata (nulla di più per ora) con il Monza. La conferma l’ha data lo stesso brasiliano: "Ho un paio di richieste in Spagna, anche se ormai sono in Italia da dieci anni e mi sento italiano a tutti gli effetti: per questo mi piacerebbe restare qui. – ha confessato Romulo - Benevento? Ad oggi i contatti più interessanti sono arrivati da un club di Serie B che ha il presidente più vincente della storia del calcio". Un chiaro riferimento al Monza di Silvio Berlusconi: una frase da leggere come una strizzatina d’occhio da parte del brasiliano. Ma il mercato è ancora lungo e questo Monza ha la forza contrattuale per prendersi tutto il tempo necessario per valutare con calma ogni situazione e trattativa da imbastire.