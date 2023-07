Memorial Giuseppe Riva, l'Amo di Monza ricorda il suo Presidente

All’appello hanno risposto senza esitazioni anche due veterani come il 91enne Mario Previtali e l’87enne Angelo Mandioni, entrambi soci di lungo corso della società Amo. A conferma del fatto che, se c’è di mezzo il ricordo di una persona speciale, non ci sono giustificazioni o scuse che possano risultare plausibili. Nella seconda edizione del Memorial Giuseppe Riva, infatti, c’era appunto da ricordare il Beppe, presidente dell’Amo dal 1988 al 2021. Riva, morto nel marzo 2021 a 70 anni, per oltre un trentennio è stato l’animatore della “sua“ società e, più in generale, del mondo monzese della pesca sportiva. La prova, svoltasi al laghetto della Boscherona, è stata vinta dal fratello Massimo che, dopo questo amaro passaggio di consegne, sta gestendo con altrettanta passione l’Amo, anno di fondazione 1947. La società, tra l’altro, sta riuscendo ad incrementare sia pure in misura contenuta il numero dei propri soci, un fenomeno in contro tendenza negli ambienti pescatori cittadini.

Tra tutte le “lenze“ che hanno sfidato la calura estiva per prendere parte alla gara, Massimo Riva si è imposto con un pescato di 27,950 chilogrammi. Gli altri gradini del podio sono stati occupati, nell’ordine , da Luigi Colombo e Moreno Pirola. Colombo e Pirola hanno guadinato prede, rispettivamente, per un totale di 26,800 e 23.800 chilogrammi. Le due successive posizioni sono state occupate da Gianni Chioetto (23,150) e Stefano Rossato (23,100). Tutti i pesci sono stati reimmessi nel laghetto della Boscherona al termine della competizione.

G.Gr.