Memorial Adele Sangalli a Monza: Le Migliori Lenze in Gara

Il Laghetto della Boscherona non va mai in vacanza. E anche nel periodo estivo continua a ospitare gare tiratissime. Come il Memorial Adele Sangalli, allestito dai figli Lidia, Massimiliano e Vittorio, con il concorso della società Teodolinda.

Adele, morta nel 2007 a 72 anni, è stata per 25 anni presidente della Teodolinda, ora gestita dal figlio Max. Aveva gestito un negozio di pesca sportiva a Monza ed era stata una garista appassionata. A contendersi la 14sima edizione del memorial si sono presentati in 30. L’arrivo è stato in volata: lo sprint vincente è di Enrico Brezzi,esponente della Teodolinda, che ha messo insieme un pescato di 31,100 chilogrammi. Il vincitore ha staccato Ludovico Osvaldo (28,850), rappresentante degli Scarpun di Concorezzo. Per decidere il titolare del terzo gradino del podio, si è dovuto ricorrere al sorteggio: Edo Lamon e Simone Tiberini, infatti, avevano entrambi cestinato catture per un totale di 28,300 chilogrammi. La fortuna ha infine premiato Lamon. Brezzi, Osvaldo, Lamon e Tiberini, si sono imposti nei rispettivi settori. Nel quinto settore la “lenza“ migliore è stato Luca Scivoletto, con 21.100 chilogrammi. Tutti i pesci sono stati rimessi in acqua al termine della pesatura.

Gianni Gresio