Addio al medico: Sant’Albino perde il dottore. Ci si cura nell’ambulatorio dall’altra parte della città

Monza, 14 settembre 2023 – “Un quartiere isolato e senza servizi, e ora anche senza medico. Chiediamo ad Ats e Regione una soluzione immediata".

Recita così il testo della petizione inviata online dal Comitato di quartiere Sant’Albino e San Damiano che sta raccogliendo centinaia di firme in pochi giorni.

Il quartiere è rimasto senza medico dopo la richiesta di trasferimento della dottoressa Antonella Mazzarella e in questi giorni sono parecchi gli anziani che hanno deciso di mettersi in coda nella vicina San Damiano per fare richiesta di essere presi in carico dalla dottoressa di questo rione.

"Infinitamente grazie a tutti voi – ha scritto la dottoressa Antonella Mazzarella nel lasciare l’incarico, dopo quattro annidi attività ambulatoriale – Fare il medico di famiglia è un lavoro duro, richiede attenzione costante, dedizionepazienza, grandi energi fisiche e psicologiche. Ci sono molti momenti difficili, in cui il carico è più grande della capacità di reggerlo".

Di fatto la dottoressa splafonava dal massimale con 1.650 pazienti, come molti suoi colleghi in Brianza oltre il limite consentito per legge di 1.500. L’ 80% di loro sono anziani che necessitano spesso di visite domiciliari.

Ciò non lascia spazio a malattie e riposi. "Ho cercato di fare del mio meglio – continua la dottoressa – e forse qualcosa ho lasciato. Spero in una programmazione seria, che rispetti appieno il diritto di ogni paziente alla miglior assistenza possibile. Speriamo davvero al più presto di avere di nuovo un medico a Sant’Albino". La dottoressa ha chiesto il trasferimento in Campania, la sua regione d’origine. Per gli assistiti resta solo l’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) attivo in città alla Casa di Comunità di via Solferino 16, all’interno dell’Ospedale Vecchio. L’accesso agli ambulatori avviene solo su appuntamento e probabilmente non sarà facile ottenenerlo, vista l’abbondante richiesta.

Il quartiere conta oltre 2.600 abitanti, di cui il 25% over 65 con più patologie. È decentrato rispetto a Monza, quindi, per raggiungere via Solferino chi non ha l’auto deve affidarsi alla linea di bus z201 che impiega circa 40 minuti a raggiungere corso Milano.

Da lì, mancano almeno altri 10 minuti a piedi fino all’ospedale Vecchio. "Una strada improponibile a chi non sta bene, è anziano, ha difficoltà di deambulazione e non ha l’auto – osserva Paola Sacconi, portavoce del quartiere – chiediamo che si utilizzi uno spazio a Sant’Albino per collocare un medico di famiglia. Sarebbe ideale la ex sede di Farmasalus". Per valutare il da farsi, il Comitato di quartiere ha indetto un’assemblea per oggi.

Da tempo i cittadini bussano alla porta degli assessori ai Servizi sociali e al sindaco per chiedere aiuto anche in ambito sanitario.

Infatti, il primo cittadino, secondo le normative regionali, è infatti il responsabile anche della salute dei cittadini. Per il momento non si prefigurano soluzioni all’orizzonte. "La responsabilità di assicurare il servizio del medico di medicina generale è di Ats – puntualizza l’assessore ai Servizi sociali Egidio Riva – noi stiamo cercando dei locali per offrire ai cittadini un presidio medico, alcune ore del giorno, in alcuni giorni alla settimana, per dare una risposta, almeno parziale alle esigenze dei cittadini e del quartiere che sappiamo bene essere isolato e in affanno. Abbiamo alcune alternative che nei giorni prossimi valuteremo insieme ai responsabili di Ats".

Nel frattempo l’Azienda sanitaria territoriale, tra oggi e domani dovrà valutare le candidature di una cinquantina di corsisti e medici in graduatoria che si accingono a fare la scelta tra Monza e Lecco.

Il tempo stringe, perché entro ottobre, andranno in pensione altri quattro medici di famiglia che insieme alla dottoressa Mazzarella fanno cinque medici di famiglia che lasciano l’incarico vacante. Ma questa non è una novità, vista l’età dei professionisti.