Monza, 4 novembre 2020 - Sos medici di famiglia in Brianza. "Al primo settembre i medici in servizio erano 718, a mancare all’appello erano ben 55. Con la pandemia da coronavirus che ha evidenziato le carenze, purtroppo note da anni, della medicina territoriale". È il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti a denunciare la situazione nell’Ats Brianza, l’agenzia che si occupa delle province di Monza e Lecco. Si tratta di "una mancanza davvero pesante - rimarca Ponti -. Solo per fare alcuni esempi, a Desio ne mancano 3, altrettanti a Varedo, 5 a Limbiate, 7 a Monza e 4 a Vimercate. Una condizione che rende ancora più difficile la gestione dell’epidemia, in questa fase di grande criticità. I pochi medici di famiglia presenti devono assistere un alto numero di pazienti senza poter contare su alcun sostegno dell’Ats. Sono il primo argine al diffondersi dell’epidemia, ma sono lasciati soli".

Anche se, chiariscono dall’Agenzia di tutela della salute, "nessuna sede è sguarnita". Nell’attesa del bando regionale, "allo stato attuale in provincia di Monza ci sono 475 medici di medicina generale titolari, mentre gli altri 38 ambulatori sono affidati a medici provvisori".

Fino ad allora, comunque, i pazienti hanno un medico di riferimento. Eppure, secondo il consigliere del Pd, "è necessario aumentare più di quanto non sia già stato fatto, le borse destinate dalla Regione ai medici di famiglia. Ora più che mai la necessità è stanziare risorse per dare incentivi ai neo laureati affinché si specializzino in medicina generale e destinare loro spazi per aprire nuovi ambulatori. Questa soluzione va nella direzione di attivare anche in Lombardia strutture analoghe alle Case della Salute, presidi che riuniscono ambulatori di medicina generale e specialistici, indispensabili a garantire la presa in carico a casa dei pazienti".

Presa in carico a domicilio che, in questo periodo di emergenza sanitaria, viene ulteriormente garantita dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che Regione ha attivato tramite le Ats proprio per dare assistenza ai medici di base. Non soltanto eseguono tamponi a domicilio, ma effettuano anche visite in caso di attivazione dal medico di medicina generale.

Ad oggi nelle due sedi Usca di Monza e Concorezzo sono operativi 26 medici, ma "abbiamo pubblicato un bando per reperire altri medici disponibili qualora ci fosse necessità di potenziare il servizio Usca. Tra l’altro – anticipano da Ats Brianza – stiamo pensando di aprire una terza sede Usca in Brianza". Ci sono i temi più strettamente legati alla pandemia, ma sulla scrivania di Ponti c’è anche il progetto di riorganizzazione della sanità territoriale brianzola che dovrebbe diventare operativa dall’inizio del 2021.

"Abbiamo saputo che il progetto per la nuova Asst della Brianza è pronto, ma sarà presentato al Consiglio regionale e ai sindaci fra dieci giorni- riferisce Ponti -. Confidiamo che non sia soltanto un documento blindato, senza coinvolgimento del territorio. I sindaci dovranno essere coinvolti e le loro osservazioni dovranno essere accolte". Dal primo gennaio Desio tornerà sotto la Asst di Vimercate, mentre la Asst di Monza è candidata a diventare Irccs, istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.

Anche su questo tema "l’assessore al Welfare Giulio Gallera dovrebbe illustrare precisamente quel percorso di riconoscimento - polemizza il consigliere regionale del M5S Marco Fumagalli -. Nutro dei dubbi che stia seguendo il percorso corretto per cui i soci fondatori sono individuati esclusivamente tra gli enti pubblici. Mi auguro che non ci sia la solita superficialità della Regione nell’affrontare un percorso fondamentale nel riassetto della sanità brianzola".