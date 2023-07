Medaglia d'Oro al Valore Militare, Arcore ricorda Sebastiano D'Immè

Medaglia d’oro al valore militare, un esempio per tutti: Arcore ha ricordato Sebastiano D’Immè, il maresciallo dei carabinieri freddato il 6 luglio 1996 a Locate Varesino, nel Comasco, da due rapinatori. L’affetto e il legame con il militare che cominciò la sua carriera in Brianza è rimasto immutato. Al cimitero c’è una lapide che ne ricorda il sacrificio, lì davanti il sindaco Maurizio Bono e la comunità si sono dati appuntamento. È ancora vivo il ricordo di quel che accadde 27 anni fa: D’Immè fermò un’auto rubata a bordo della quale c’erano tre membri della banda e i malviventi aprirono il fuoco con i kalashnikov, il sottufficiale ferito gravemente riuscì a replicare con la pistola di ordinanza. Morì il giorno dopo in ospedale, aveva 31 anni. La fuga degli assassini durò un mese, il 23 agosto Luigi Bellitto e Rocco Agostino furono catturati a Milano dai carabinieri, il primo morì nel conflitto a fuoco che ne seguì e per il complice si aprirono le porte del carcere.

Bar.Cal.