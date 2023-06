MEDAEstate 2023, Ricco Programma di Eventi con Confcommercio e Assessorato alla Cultura

È cominciato il 17 giugno il ricco programma della kermesse “Estate 2023”, in collaborazione con la Confcommercio. Dietro le quinte l’assessorato alla Cultura. Ha aperto l’estate l’Associazione Palio che ha presentato idealmente il suo programma per finire, sempre con il Palio, con il botto dei fuochi d’artificio e la sfilata per le vie di Meda. Senza dimenticarsi dei mercoledì tra piazza Cavour e piazza Municipio, le serate dei venerdì dedicate ai più piccoli in piazza Municipio, le serate al quartiere Polo, la Sagra del Pesce e la new entry del progetto “INclusione in movimento”. Le sedi che ospiteranno gli eventi saranno piazza Municipio, piazza Cavour, sala civica Radio, Centro, Cortile del Municipio, quartiere Polo, rione Svizzera, Parco Beretta Molla, Parco Inclusivo Olmi cenando in bianco al Bosco delle Querce, oratorio. Musica, rappresentazioni teatrali, macchine d’epoca per lustrare gli occhi ai grandi e le macchinine giocattolo per un bel giro per i più piccini, tante proposte gastronomiche, camminate e pedalate, intrattenimenti di artisti di strada, dj set, sfilata di moda faranno da protagonisti.

Il calendario è davvero fitto e si trova sul sito del Comune e nelle locandine che tappezzano la città. Tra le kermesse più importanti ci sarà un evento speciale datato 26 luglio: si tratta del primo Young Art Summer Fest, un contest per dar spazio a tutte le forme d’arte per giovani artisti emergenti, e il comico Fabrizio Fontana sul palco di piazza Cavour il 27 luglio

Sonia Ronconi